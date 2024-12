Kui riik oskab kõige suurema probleemina näha seda, et maksufestivalile eelnes kulutamiskarneval, siis on lootust sellest august välja ronida. Kui. Tavainimesel mõistagi pole peale kurtmise (see on veel tasuta) midagi teha, sest käsk on vanem kui meie. Ning olgem ausad, me tahame, et me roniks august välja ning meil säiliks vähemalt mingil määral need hüved ja teenused, millega harjunud oleme.