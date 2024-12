Viljandi patrullitalituse juht Maido Kolk kinnitas, et jõulud möödusid politseinike jaoks suuremate vahejuhtumiteta, ning avaldas lootust, et aastavahetusel suudetakse pidutsemisega piiri pidada, nii et politseinikel ei ole vaja sekkuda.

Foto: Elmo Riig