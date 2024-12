REPLIIK Ongi näärid

Usupühad said läbi ning nüüd on käes näärid. Nojah, eks seegi aeg ole seotud teatud laadi uskumisega, pealegi, nagu kirjutab veebientsüklopeedia Vikipeedia, on nääre tähistatud vähemasti keskajast saadik. Aga tänapäeval, tundub mulle, on see lihtsalt üks tore aeg vana aasta ära saata ja uus vastu võtta.