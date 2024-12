Turvafirma teatel tabati tartlasi ahistanud varas Viljandis

Viking Security mehitatud valve juhi Juhan Aia sõnul oli tabatud isik turvaettevõtte Lõuna-Eesti regiooni spetsialistidele juba tuttav ja tema tabamine annab piirkonnas sagenevate varguskatsete taustal veidi leevendust. "Selle kogenud varga kinnivõtmise aluseks oli rahvatarkus, et suur tükk ajab suu lõhki. Tartus oli isikul mõnel objektil esialgu ajutiselt edu, aga seeläbi võeti ta ka tähelepanu alla. Kui ta proovis alustada tegevust Viljandis, pidasid turvatöötajad ta kinni. Tabamisel võeti isikult ära nii konkreetselt objektilt pärit kaup kui ka äsjase varguse saak ning anti ta politseile üle," ütles Aia. Valvejuhi sõnul on tabatud sarivarga kontol varguskatseid nii üksi kui rühmas.