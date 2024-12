Viljandi loomade varjupaigas oodatakse pikisilmi uue hoone valmimist ning jäetakse seljataha hea aasta

Kui jõulud on üldiselt vaikne ja rahulik aeg, mil enamik asutusi on kinni, siis loomade varjupaigas käis 26. detsembril vilgas askeldamine ning maja ümber oli palju autosid. Lisaks teistele külalistele, kes kasside toas tutvust sobitasid, astus ajakirjanike saabudes autost välja Viljandi abivallavanem Irma Väre, kes tuli pere uuele lemmikule järele.

Lemmik ootas juba mõnevõrra ehmunult varjupaiga administraatori laua juures transpordipuuris. Väre rääkis, et pärast oma eelmise kassi elu lõppu tekkis tahtmine uus võtta. Loomade varjupaiga kasuks otsustati mitmel põhjusel. Siis on kindel, et veterinaarid on looma üle vaadanud ega pea hakkama tema steriliseerimisega tegelema. Väre soovis ka juba täiskasvanud kassi, kellel on väljakujunenud iseloom ning kes on ehk veidi rahulikum kui mänguhimuline kassipoeg.