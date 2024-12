Viiratsi rahvamaja on ligi 1,6 miljoni eurosele uuendusele sammukese lähemal

Rahvamaja uuendamise mõte sai hoo sisse aasta tagasi. Nagu vallavanem Alar Karu toona rääkis, oli arutelude käigus jõutud arusaamisele, et see ei vasta enam ei kogukonna soovidele ega tänapäeva nõuetele. Ümberehituse tarvis otsustati tellida eskiisprojekt, mis näeb ette maja pilkupüüdvamaks muutmise ja kõikide ruumide kasutuselevõtu. Samas toonitas Karu, et mõte muutub reaalseks vaid juhul, kui meetmest «Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused» tuleb positiivne vastus. Kevadel teataski Riigi Tugiteenuste Keskus vallale ligi miljonieurose euroabi andmisest.