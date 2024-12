Linnavalitsuse plaan viiks raamatukogus sada meetrit raamatuid

Et linnaraamatukogu vajab lähiaastatel remonti ja ajakohastamist, on linnavalitsusel tekkinud mõtte lisaks remondile mitu asutust ühe katuse alla kolida. Abilinnapea Are Tints rõhutas, et esialgu pole ühtki sellekohast lõplikku plaani ega kalkulatsiooni. On teadmine, et kuna linnaraamatukogus jääb raamatukoguseaduse muutumise järel töötajaid vähemaks, tasub olukord ära kasutada ning ruumides pakutavate teenuste sisu ja maht üle vaadata. "Sealt hakkas arenema mõte, et nukuteater haakub ju lastekirjandusega väga hästi, ning sealt edasi omakorda mõte, et meil on ju lapsi ja peresid teenindavad üksused üldse üle kogu linna laiali," rääkis Tints.