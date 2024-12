Paistu tühjavõitu kirikus tähistati esimest jõulupüha missaga

Kell 14 alanud missal luges Paistu Maarja koguduse õpetaja Allan Kährik ette peapiiskop Urmas Viilma ja Lõuna-Eesti piiskopi Marko Tiituse tänavused jõulupühade karjasekirjad ehk läkitused ning pani kuulajatele südamele, et inimese õnn ja õnnetus algavad temast enesest, tema mõtlemisest ja käitumisest. Ta tõdes, et enese heaks on võimalik palju teha ning jõulud on aeg ligimesearmastuseks ja jagamiseks.