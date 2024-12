SAKALA ARHIIV Jõulueelne reeummik turu juures ja piparkoogimaks. Aastakümnetega pole palju muutunud

1931. aasta 24. detsembri Sakala annab pealkirja all "Jõulukuusk tagakiusatu osas" ülevaate Viljandi Uuel turul toimuvast. Turg oli kohas, mida praegu teame Laidoneri platsi nime all. Võib lugeda, et kui turg paisus haripunktile, ei mahtunud kõik maarahva reed turule ära, vaid nende sabad ulatusid Lossi tänavas Väike-Turu ja Oru tänava nurgani ja tükk maad mööda Kauba tänavat.