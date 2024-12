GALERII Jõuluõhtul tänati Suure-Jaani jumalateenistusel heldeid annetajaid ja vabatahtlikke, kes kirikule toeks on

Suure-Jaani ja Kõpu ning alates augustist ka Karksi koguduse õpetaja Hedi Vilumaa Suure-Jaani kirikus peetud jõulujumalateenistuse jutlus keskendus sellele, mida me minevikust tulevikku kaasa võtame ning mida endast edasi anname. Jutluses rõhutati vajadust pidevalt enese parendamise nimel tööd teha ning et on oluline pingutada selle nimel, et isekusest kasvaks isetus ning oskus koos ja ühiselt väärt asju teha. Erilist tänu avaldatigi jutluses kõigile, kelle toel on Suure-Jaani kirikut juba aastaid restaureeritud ning vabatahtlikele, tänu kellele kirik töötada saab.

"Suure-Jaanis, siin kirikus ja koguduses on seegi aasta möödunud kiriku katuseid restaureerides," ütles ta. "Siinkohal ütlen väga suure tänu kõikidele teile, kes olete andnud oma abikäe selleks, et need tööd saaksid võimalikuks ja tehtud. Ütlen suure tänu igale annetajale ja toetajale, riigile muinsuskaitseameti kaudu ja üksikisikutele, keda on juba tohutu hulk. Firmadele. Suur, suur aitäh teile kõikidele! Ilma ja üksi ei tule me siin kuidagi toime. Ja kes me sellised üldse oleme, see Suure-Jaani kiriku rahvas? Kõik üks ja ühe asja nimel väljas ning koos."