PIISKOP MARKO TIITUS Et meie elus oleks jõudehetki, leppimist ja tänulikkust

Kolmandaks, tänulikkus, mis peaks olema üks uskliku või religioosse inimese põhilisi hoiakuid. Tabavalt on seda kirjeldanud Vastseliina koguduse diakon Jaanus Torrim: "Teesklematu tänulikkus kuulub inimliku küpsuse juurde, ta on nende loomulik hoiak, kes on kogenud, et ei suuda iial elada omaenese jõust, et neile pigem alati parim kingitakse. See ei ole enese jõu alahindamine, kui me ei looda olla kõikvõimsad ja mõistame, et oleme vaid osakene Jumala loodud universumist. Meie elu on aina kingitud elu – selle tõdemine näitab meile ühtaegu nii seotust kui vabadust. Tänu läte ei ole inimeses, vaid on Jumalas ja tema teeb meid tänulikuks ning täidab meie südame tänulikkusega. See, et me oleme, millised me oleme, või et võime hingata, tunda ja töötada, ei ole sugugi endastmõistetav, vaid imetlemist väärt. Ja selle eest tuleb olla tänulik. Ja kui me kaotaksime kõik ja meid ei olekski olemas ja kui seda maailma ei oleks üldse olemas, siis ega sellest palju ei sõltuks midagi. Kõige tähtsam on see, et Jumal on olemas ja kui Tema on tahtnud, et ka sina oleksid olemas ja mina olen olemas, siis on tänu ainus vastus sellele imele."