Ostumöll Viljandi kaubakeskustes hakkas jõululaupäeval raugema

Vabu parkimiskohti kippus jõululaupäeva lõuna ajal nappima üksnes Uku keskuse juures, teiste kaupluste parklates valitses jõulurahu. Pühade eel on tavapäraselt Viljandi turu parkla üks nendest kohtadest, kuhu inimesed tahavad oma auto jätta, et minna kas turule või ümbruskonna kauplustesse. Jõululaupäeval valitses turu parkla üldkasutataval platsil aga peaaegu tühjus ning haigla ehitajate sõidukitele eraldatud parkimisribal seisid mõned üksikud autod.

Detsember on Eesti kaubanduse kõige aktiivsem kuu, mil kaupluste kogukäive on kuni 15 protsenti suurem kui teistel kuudel. Kõige suurem on see tavaliselt otse enne jõule ning toidupoodidesse viiakse statistikaameti andmetel 350–360 miljonit eurot, mis on viiendiku võrra eelmiste kuude keskmisest rohkem.