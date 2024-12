Kuusemüüjate kinnitusel on ilmad kuuskede ostmiseks head olnud, aga ostjaid napib

Uku keskuse parklas kuuski müüv Mart Oja kinnitas, et töö on tore, aga tänavu on kuusemüük üle Eesti nigelam kui eelmistel aastatel.

24. detsembriks on mõned kuusemüüjad töö juba lõpetanud, mõned müüvad veel viimaseid kuuski ning sätivad ennast koju perega jõuluõhtut veetma. Soojad ilmad kuuskedele tegelikult täitsa meeldivad ning praeguste ilmadega on väga hea endale kuusk osta ja see kohe koju viia, aga kuusemüüjate kinnitusel on ostjaid tänavu selgesti vähem kui varem.