ÜKS KÜSIMUS. Kuidas jõuab info liiklusõnnetusest transpordiameti veebilehele Tark Tee?

Targa Tee portaali jõuab operatiivinfo liiklustakistusest, -ohust ja -õnnetusest häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise infosüsteemi HKSOS kaudu. Teave edastatakse andmevahetuse platvormi X-tee sündmuste teenusena Tarka Teesse automaatselt, kui info operatiivsündmusest on reaalajas jõudnud häirekeskusesse.

Kui liiklusõnnetus või liiklusõnnetusega seotud oht on likvideeritud ning sellega seonduvalt ka viimane operatiivressurss lahkunud sündmuskohalt, eemaldatakse sündmus HKSOS-ist ning ühtlasi kaob see Targa Tee portaalist. Vahel võib teave mõne liiklusõnnetuse kohta jääda häirekeskuse infosüsteemi kauemaks, sest kõik sündmusega seotud toimingud pole lõppenud. Kui sündmust varem ei eemaldata, kustutatakse see Targast Teest automaatse päringuga kaheksa tunni täitudes.