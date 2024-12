Tonn viljandlaste annetusi Ukraina sõpruslinnale ootab vedajat

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov loetles eelmisel nädalal volikogu ees annetustega kogutud asjade hulka: 15 haiglavoodit, 20 komplekti lauaarvutit, mis on seadistatud nii, et nendega saaks kohe tööle asuda, 15 kasti toiduaineid, kaks suurt alusetäit talverõivaid, mähkmeid ja ettevõttelt Metroprint saadud suur hulk laminaatkilet, millega saab kaitsta aknaid õhurünnakutega kaasnevate lööklainete eest. Kinke, mis ootavad raamatukogu soojas garaažis Viljandi sõpruslinna sõidutamist, on terve tonni jagu.