Torupillimängija avalikustas oma albumi teise versiooni

Albumi "Torupillikirjad" loojate siht on olnud tuua torupill esile vanade eestlaste püha pillina. Albumi teine versioon on pehmema kõlaga.

"Kui võrrelda mõlemaid albumeid toiduga, siis need koosnevad samadest koostisosadest, ent esimene oli vürtsikam ning selle valmimiseks oli tehtud rohkem küpsetamist, keetmist, hakkimist ning see on eriliselt maitsestatud," ütles albumi looja Kadri Allikmäe. "Teine versioon on mõeldud inimestele, kellele rohkem meeldivad puhtad maitsed. Mõlemad road on ühtviisi maitsvad." Mõlemad albumi versioonid (miksid) said loodud tänavu suvel samal ajal.