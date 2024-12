Kui mõni müüja leidis, et rahvast on eelmiste aastate pühade-eelse ajaga võrreldes vähem liikvel, siis Põldmäe talu perenaine Hilja Ojamets ostjate vähesuse üle ei kurtunud. "Väga hästi läheb!" lausus ta optimistlikult ja pakkus värsket hapukapsast proovida. Parima hapukapsa otsinguil Valentina Puustusmaa maitseski pakutut ja leidis, et Põldmäe talu kapsas on tõesti turu kõige parem tema maitse jaoks.