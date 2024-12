Pööripäeva märgid lubavad pehmet talve

Rahvakalendri veebiväljaande järgi on 1932. aastal Karksist üles kirjutatud ütlemine: "Kui talvisel pööripäeval tilk räästas, siis suurt talvet ei tulevat."



Otepääl seevastu usuti, et kui talvel enne pööripäeva on veel sula, siis pööripäevaga peab tulema muutus ja ilm peab minema külmale. Külma oodati eriti seal, kus heinakuhjadele soise maa tõttu muidu ligi ei pääsenud. Samuti rukkioraste pärast, et need läheksid külmunult lume alla.



Räpinast ja Helmest on üles tähendatud arvamus, et talvisel pööripäeval ei tasu lehmi joota, muidu tulevad neile suvel putukad kallale ja nad hakkavad kiini jooksma. Sama uskumus olevat ka lätlastel.



Rõngust on aga tallele pandud ütlemine, et kui talvisel pööripäeval nii kaua päikest paistab, et mees hobuse selga saab istuda, tuleb hea heinaaeg.



Rannarahvas vaatas tuule suunda. Häädemeestelt on 1955. aastal üles tähendatud: "Kangesti vaadataks tuult ja ilma kolm päeva enne ja kolm päeva pärast pööripäeva. Nagu taline pööripäe: kui tema tuul põhja jääb, sis on külm ära ristipäevani, enne sooja ei tule. Ku tuul sooja kanti jääb, sis on järeltulev aeg soe, soem."



Täna oli kell 9 hommikul Viljandis 2 kraadi külma ja päike paistis, aga päeva peale läheb pilve, tõuseb tugev tuul ja õhutemperatuur kerkib üle nulli. Hakkab sadama lörtsi, õhtuks läheb sadu üle vihmaks, nii et tilk on räästas ja võib uskuda, et talv tuleb pehme.



Astronoomiline talv algab kell 11.20.