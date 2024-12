Viljandimaa parim naissportlane jäi Team Estonia nimekirjas joone alla

20-aastast Doris Meinbekki seekord nimekirjast ei leia. "Ma ei saanud Team Estoniasse, jäin esimesena joone alla," nentis ta. "Seega on kõik need tunnustused, mis tulevad kas enda kodulinnast või -maakonnast, eriti südamelähedased. Et minu kodulinn ja -maakond ikkagi usuvad minusse. Nii et isegi kui riigi poolt tuleb selline tagasiside, ei tohi jätta pingutamata."