USA suursaadiku abikaasa meisterdas Heimtalist söödava kunstiteose

Juba peaaegu kakskümmend aastat on USA suursaadik George P. Kent ja tema abikaasa Velida Kitaina Kent viinud ellu muljet avaldavaid ehitusprojekte. Nad on loonud hämmastavalt detailitruid miniatuure eri riikide tähtsatest maamärkidest ja seejuures on kogu nende kätetöö söödav. Kõik on tehtud piparkoogitaignast. Tänavu võtsid nad ette Heimtali muuseumikompleksi ja sealjuures ei unustanud tantsivaid mulke ega ka muuseumi hinge Anu Rauda.