Matapera ja Päri elanikelt oodatakse bussisõidusoove

Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kaupo Kase ütles, et selles piirkonnas elab aina enam inimesi ning lapsed käivad Viljandis koolis, kuid paraku ei liigu seal busse, välja arvatud Päri asulas, kust sõidab läbi buss number 28.



«Matapera piirkonnas on näha päris palju eramuid, sealhulgas uusi maju, ja Päri suvilarajoon näeb välja nagu Viljandi linnaosa,» märkis ta. «2021. aastal tehtud mobiiltelefonide liikuvusuuringust on näha, et Mataperalt ja Pärilt liigub hommikuti päris palju inimesi Viljandisse. Just sel aastal hakkasime saama piirkonna elanikelt soove, et seal võiks sõita buss.»



Alanud uuringuga soovib ühistranspordikeskus välja selgitada kohalike elanike liikumisvajaduse ja olulised sihtkohad, hinnata uue bussiliini vajadust ja võimalikku marsruuti ning leida optimaalse sõidugraafiku, mis vastaks elanike vajadustele. Küsitluses saab osaleda Viljandimaa ühistranspordikeskuse veebilehe kaudu 19. jaanuarini. Kõik vastused on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse ainult ühistranspordi korraldamise analüüsimiseks.



«Sellist ühte konkreetset piirkonda käsitlevat uuringut Viljandimaa ühistranspordikeskus varem teinud ei ole. Meie jaoks on see täiesti uus kogemus,» tõdes Kase. «Oleme valmis elanike soove arvestama, iseasi, kas selleks alati raha on. Eks paljud asjad kipugi jääma just vähese raha taha.»