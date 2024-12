Halliste Annatares avaneb jõulukohvik

Jõulukohviku avamise mõte on inimesi kokku kutsuda. Korraldamisega on ametis kümmekond koguduse aktiivset liiget ja ettevõtmisele paneb õla alla Halliste rahvamaja juhataja Deily Tatar.

Koguduse liikme Külliki Asu sõnul seisab Halliste Annatare suure osa aastast tühi. Kirik ja leerimaja on kenasti korda tehtud, aga mitte ülearu aktiivses kasutuses. "Põhiline eesmärk on kogukonda kokku saada. Pakume toitu, seal on mõned käsitöömeistrite letid, fotosein, õues lõke ... Mingeid esinejaid pole nimelt kutsunud, sest tahame, et inimesed saaks juttu ajada," ütles Asu.