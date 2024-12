VALMAR HAAVA Toiduainete käibemaksu on vaja alandada

Samuti on viimased nädalad näidanud, et Keskerakonna ettepanek langetada toiduainete käibemaksu 5 protsendi peale võiks olla lahendus, mis toob leevendust igapäevaelu kallinemisele. Toidu hinna tõus on muutunud aktuaalseks teemaks, mis on läinud kaugemale poliitilisest debatist ja puudutab otseselt iga eestimaalase taskut. Toit, mis peaks olema iga inimese esmavajadus, on muutumas justkui luksuskaubaks ja ühiskond on hakanud aru saama, et toidu hind ei ole lihtsalt majanduse indikaator, vaid ka inimeste elukvaliteedi ja sotsiaalse heaolu määraja. Samuti on toidu hinna tõus muutnud paljude perede eelarvet ja tuleb hakata püksirihma pingutama, et söök lauale saada.