Viljandimaa spordiaasta tänuüritusele kogunenud said osa olümpiasportlaste muljetest

Spordiliidu juht Ilmar Kütt lausus piduliku koosviibimise sissejuhatuseks, et enne tänuavaldusi tuleks tagasi vaadata sellele erakordsele aastale, mil toimusid Pariisi olümpiamängud, ning nentis, et üks neist, kes teab sellest rääkida, on kõige pikaaegsem olümpiamees, sõudja Tõnu Endrekson. Endreksoni kõrval jagas olümpiamuljeid ja kõneles edasistest plaanidest Eesti kuuekordne parim naisrattur, olümpiamängudel naiste olümpiakrossis 19. koha teeninud Janika Lõiv, kes hiljuti abikaasaga Viljandimaale Olustverre kolis.