Abja spordi- ja tervisekeskusele uut juhti ei otsita

Mulgi vallavanem Dmitri Orav ütles, et vallavalitsus jälgib olukorda ning kui selgub, et haldusjuht saab tegevusega oma põhitöö kõrvalt hakkama, siis see jääbki nii. Uut konkurssi esialgu plaanis korraldada ei ole. Orav tõdes, et praegu, mil valla majanduslik seis on pingeline, on sel viisil võimalik ka palgakulu kokku hoida.