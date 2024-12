JUHTKIRI Kuidas peaks meie lastest kasvama olümpiavõitjad?

Sel nädalal kinnitas olümpiakomitee oma tuleva aasta eelarve, mis on 14,83 miljonit eurot, 400 000 eurot väiksem kui mullu. Tõsi, eesootaval aastal ei ole olümpiamänge, aga eelarve vähenemine on raske hoop ometi. Kõige suuremad kukkumised eelarve tuludelt on seotud riigi kärbetega, aga vähenenud on ka rahvusvahelise olümpiakomitee abi suurus.