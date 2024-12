Jõulupreemiaid jagub tänavu napilt

Keeruline majandusolukord sunnib paljusid tööandjaid eelarvet täpselt planeerima ja kulutusi piirama, selgub hiljutisest tööportaali CV.ee tööturu monitooringust. Samas ootavad peaaegu pooled töötajad jõulude eel lisatasu. Kui seda pole oodata, loodavad töötajad, et tööandjad korvavad selle muude hüvedega, näiteks lisapuhkepäevade, arenguvõimaluste ja tööauto kasutamise võimalusega.

36,2 protsenti küsitlusele vastanutest märkis, et boonuste maksmine on ettevõttes iga-aastane traditsioon. 32 protsenti loodab preemiat, sest isiklikud tulemused ja saavutused on ootusi ületanud, ning 24,1 protsenti ootab seda lisaülesannete eduka täitmise eest.