"Väga südantsoojendav, et on nii palju neid, kes leiavad oma igapäevategemiste kõrvalt võimaluse tuua lastele jõulurõõmu," lausus projekti eestvedaja Maarja-Liis Ant ja lisas, et kingitused saadi kokku üsna kiirelt, ühe nädalaga. Tema sõnul leiavad inimesed siiski ka rasketel aegadel võimaluse teha head.