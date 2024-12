Lõviosa tänavu huntide saagiks läinud koertest on olnud Viljandimaalt

Viljandi jahimeeste seltsi juht Priit Vahtramäe tõdes, et Viljandimaa on tänavu tõepoolest selle tabeli tipus. Praegu on sattunud löögi alla Kookla, Sürgavere ja Vastemõisa küla ning jahimeeste seltsi juhi hinnangul murdmised pidama ei jää, sest selles kandis on liikvel nuhtlusisendid, kes igal öösel uuesti ründavad.