Õisu mõisa südamehääled pälvisid tunnustuse

Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Monika Vestman nentis, et Valdur Mets ja Eve Kuningas on aastakümneid olnud Õisu mõisa hingeks ja südamehääleks. "Valdur oli pikka aega Õisu Piimanduskooli direktor ja on sellest ajast mõisaga kokku kasvanud. Eve oli pikka aega kooli kokk," rääkis ta. "Kui piimanduskool 2007. aastal mõisas tegevuse lõpetas, nõustusid mõlemad siin jätkama."

Vestman ütles, et kuna Õisu mõis on igapäevaselt avatud ja kasutuses, on Metsa ja Kuninga igapäevatöö hoida kompleksi korras: pesta, niita, pühkida, kasta ja sättida, lükata lund ning mis kõige tähtsam – võtta kõik huvilised avasüli vastu ja mõisa tutvustada. "Kui mõni uje rändur uksele ilmub või ekskursioonibussi tuled väravast paistma hakkavad, tuleb akutrell kõrvale panna, põll eest võtta ja minna uudistajatega mõisaringile. Ja seda on nad aasta ringi teinud juba aastakümneid. On see siis "Unustatud mõisate" külastusmäng, veinifestival, kontsert, pulm või sünnipäev – ikka leitakse Eve ja Valdur üles."