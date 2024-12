Uuel maalinäitusel näeb looduse igavikulist ilu

«Iga pintslitõmme maalil on üritus jäädvustada hetk või emotsioon, mis looduses on küll lühiajaline, kuid lõuendil muutub ajalisest igavikuliseks,» kirjeldas Kasak.

«Oma loomingus kasutan nii realistlikku kui ka abstraheeritud maalikeelt, erinevaid tehnikaid, kiiret pintslitõmmet, akvarellilisi ja struktuurseid maalipindu, et edastada looduse erilisust, haprust ning hetkelisust,» kõneles Kasak. ««Tabatud hetked» ei tähenda ainult looduse visuaalset tabamist hetkes, vaid ka püüdu jäädvustada looduse ajutist, kuid ajatut ilu, mis on osa suuremast, igavikulisest tsüklist. Iga hetk, mille maalil jäädvustan, on osa looduse loodud kaosest või harmooniast. Näitusel on võimalus tunnetada loodust sügavamalt – märgata selle ilu ja erilisust, elada läbi mõned looduses korduvad, kuid mitte kunagi samasugused hetked.»