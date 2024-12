JUHTKIRI Tuleviku teed võivad olla ohtlikud ja lumised

Laias laastus on kärpimiseks kaks viisi. Esimene on see, et tuvastame valdkonnad, mis on kõige tähtsamad, ning jätame need kõrvale, ülejäänud saavad kärpekirvest. Teine on see, et kõiki kärbitakse ühtemoodi. Eesti on otsustanud minna teist teed, kuid rakendab praegu tegelikult kahe segu: kui su naaberriigis valitseb verejanuline diktaator, kes parajasti sinust tuhande kilomeetri kaugusel sõda peab ning ka sinu poole vaatab, siis tee erand kaitsevaldkonnale ning kärbi seejärel kõike muud nii võrdselt, kui suudad. Kõigil oma head ja vead, erandi tegemise viga on peamiselt see, et kui ühele teed, hakkavad kõik tahtma.