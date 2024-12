Heitliku ilma hammas pole tänavaid seni suurt purenud

Samas tõdes Teearu, et suurem osa talve on ees ja halbade olude kokkusattumise korral tuleb teede lagunemisega võidelda kevadeni. Külmal ajal täidetakse auke killustiku ja emulsiooni seguga, et kevadel ning suvel need kohad korralikult parandada.

Talvel on kõige mõistlikum auke lappida külma ja kuiva ilmaga, siis on lootust, et täide kauemaks püsima jääb. Vesisesse lohku pandud segu võib tiheda liiklusega kohas kehvemal juhul juba mõne tunniga järele anda. Võimalik on auku gaasil töötava leeklambiga sulatada ja kuivatada, kuid see on väga aja- ja rahakulukas töö, mida tehakse erandkorras.