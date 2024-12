Haigla kohtusse viinud tabletivargusest alates loetakse ravimeid sagedamini üle

2023. aasta 20. jaanuaril avastati Viljandi haiglas, et somaatilise ravi õendusosakonna ravimikapist on kadunud 30 tabletti psühhotroopseid ja narkootilisi aineid sisaldavat ravimit Rivotril. Sellele pääsesid ligi õed ja hooldajad ning et osakonnas tekkis juhtunu tõttu suur tüli ja pinged hakkasid segama patsientide ravi, kogus õenduskeskuse juht Helina Randma võimaliku vargusjuhtumi avastamiseks 18 töötajalt uriiniproovi.