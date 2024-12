Kohtuprotsessi käigus veendus kohtunik, et kõik tabletivarga tabamiseks uriiniproovi andnud töötajad said proovi anda vabatahtlikult ning keegi neid ei survestanud. Seda tõendas eeskätt asjaolu, et sugugi kõik Viljandi haigla somaatilise ravi õendusosakonna töötajad ei andnud proovi. Uriiniproovid tabletivarga tabamisele kokkuvõttes kaasa ei aidanud.