Uue juhi käe all ületab Cleveron tänavu eelarveootusi ja on taas teel kasumlikkuse poole

2023. aasta oktoobris, pärast teadet, et Arti Kütt lahkub Cleveroni juhatuse esimehe kohalt, nentis ettevõtte nõukogu esimees Martin Petjärv, et ettevõte saab olla rahvusvaheliselt edukas vaid siis, kui selle juhtimisse tuua rohkem rahvusvahelist kogemust. Nii on ka läinud. Per Klavsen, kel oli varasemast ette näidata edukas karjäär tippjuhina nii kasvuettevõtetes kui ka rahvusvahelistes korporatsioonides nagu näiteks Canon, on ettevõtet vorminud. Muu hulgas sai suvel lõpul paarkümmend cleveroonikut koondamisteate, nii et ettevõttesse jäi 129 töötajat.