Kuidas hakkab automaks rahakotist oma osa nõudma

Tulevast aastast on mootorsõiduki aastamaksu tasumise ajaks märgitud kaks kuupäeva. "Hiljemalt 15. veebruariks väljastab maksuamet maksuteate. Mootorsõidukimaks tuleb aasta jooksul tasuda kahes osas: pool 15. juuniks ja ülejäänud osa 15. detsembriks," selgitas rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Siiri Suutre.

Soovi korral võib aga kogu maksusumma ühekorraga tasuda juba enne 15. juunit. Nagu Suutre ütles, on see inimese enda valida, kas tasuda kogu summa korraga või osakaupa, ning maksukohustuse hajutamiseks on võimalik pangas seadistada ka igakuine makse.