Juhtkiri Tunneteks on oma aeg ja koht

Kui linnapea Johan-Kristjan Konovalov ütleb, et link esimese klassi jütsidele mõeldud video juurde oli mõeldud üksnes seisukoha selgitamiseks, siis kas me kirja või õigemini artiklis olevaid lauseid lugedes usume, et see seda seisukohta ka selgitas? Või tundub pigem, et toon oli mõnitav ja alandav, mis omakorda toob enamasti kaasa teise poole kaitsepositsioonile asumise?