Karksi-Nuia perearst otsustas ametiaega pikendada veel paar kuud

"Esmaspäeval oli Tervisekassaga jutt, nii et ma teen avalduse tööaja pikendamiseks paari kuu võrra. Esialgu mitte midagi rohkemat," märkis Kirik ja selgitas, et vanuselt on ta juba pensioniealine, mistap tuleks koormust vähendada.

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialist Sandra Mustasaar ütles, et see oli doktoriga vastastikune kokkulepe ning järelejäänud paari kuuga tuleb koht täita, sest Karksi-Nuia jääb perearsti tegevuskoht alles. "Olukord näitab väga hästi seda, et meil on aina enam tööjõus inimesi ja arste puudu. Perearst saab alati minna väljateenitud puhkusele ja me ei hoia teda kinni, aga kuna perearsti konkursid luhtusid ja asendaja leidmine ei ole väga edukas olnud, siis perearst oli nõus kaks kuud jätkama," selgitas ta.