Kolumnist Kaire Uusen kirjutas Postimehes, et Tallinna elu ei ole mõtet kadestada, see on hoopis masendav. Ta ütles, et vahel tundub, nagu Eestis polekski paika, kuhu pealinnast poleks põgenetud, ning et paljude tallinlaste üheks oluliseks rõõmuks ja vaimse tervise raviks on saanud käigud Tallinnast välja, nii-öelda päris Eestisse, oma juurte juurde.