Nagu Aivar Jaeski selgitas, on töötav kohvik praegu täiesti olemas, aga see on kooli bilansis ning kulude kokkutõmbamiseks proovitakse uut lahendust.

"Seni ei ole kohvik kasumit teeninud, on ainult olnud kohvikumüüja kulu. Seega mõtlesime, et äkki on mõni eraettevõte, kel oleks indu kasumit teenida, sest käive on kohvikul 30 000 eurot aastas," rääkis direktor.