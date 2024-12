Kobraste räsitud paistiigid Olustveres kipuvad metsistuma

Suurima tiigi lähedal elav Avo Ailt ütles, et nüüd on kopraid siiski vähemaks jäänud – ju on toit otsa lõppemas, sest aja jooksul on nad tiikide ümbert palju lehtpuid langetanud. Värskeid langetusjälgi ja kobraste liikumisradu võib aga ka praegu kõikide tiikide juures märgata. Tüvesid on tiikides olnud igal sügisel ja talvel, jahimeeste hinnangul varuvad koprad talveks iga pereliikme kohta tonni oksi.