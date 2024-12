HANNO PEVKUR Neli protsenti ühiskondlikust rikkusest on vabaduse hoidmiseks madal hind

Tagakiusamised, propagandakampaaniad ja inimõiguste rikkumised meenutavad valusalt, miks me oma vabaduse nimel võitlesime ja miks toetame praegu Ukrainat. Need sündmused on kinnituseks, et riigikaitse ei ole pelgalt kaitseväe ülesanne, vaid rahva ühine jõupingutus, hoidmaks meie vabadust. Vabadus ei ole iseenesestmõistetav – see on väärtus, mida tuleb hoida ja aina uuesti kindlustada.