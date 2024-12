Viljandi haigla kommunikatsiooniosakond vahendas, et Mitt oli käinud iga kahe aasta tagant sihtrühma kuulununa mammograafiabussis rinnavähi sõeluuringul. Kui neljal korral oli ta terve, siis viiendal korral leiti rinnast tükk. "Mul ei olnud mitte mingeid sümptomeid enne sõeluuringule minemist. Läksin tavapärasesse korralisse kontrolli ja sain suure üllatuse osaliseks, kui mul avastati agressiivne kasvaja," lausus ta. Õnneks oli see väike ja algstaadiumis. Kohe alustati ravi ja selle tulemusena on ta tänaseks paranenud. "Seetõttu soovitan kõigil sihtrühma kuuluvatel naistel seda tasuta võimalust kasutada ja sõeluuringust osa võtta," ütles Mitt.