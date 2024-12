Kuidas jõulupuud toas kenana hoida? Müüja nipp: kuusele maitseb kihisev jook

Nagu müüja ütles, ongi Viljandis niimoodi kujunenud, et kõige tihedamad päevad on kolmanda advendi nädalavahetusel. Seega ei nörritanud teda, et neljapäeval ja reedel polnud tal müügiplatsil olnud suurt muud teha kui okkaid loendada.

"Kui siin kahe eelmise päeva peale kokku osteti neli kuuske, siis täna esimene klient tuli ja ostsis kolm kuuske korraga," märkis Kalvik. See on tema sõnul tavapärane, et just nüüd hakkab Viljandis tihe töö kuusemüügiga.