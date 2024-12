Reedel tuli kahur uuesti seisma panna. "Nüüd läks –1 peale jälle, aga meil on masinad, mis stardivad –1,5 kraadiga," põhjendas Kaas ning nentis: "Me peamegi praegu nii tegutsema, et kui õhtul tuleb miinus, siis öösel toodame lund. Ega meil ole vahet, kas on öö või päev – peaasi, et miinus on. Anname ikka endast parima ja teeme seda rõõmsalt. Eks me ole nagu purjetajad avamerel: nemad loovivad tuult, me siis loovime külma."