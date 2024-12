Auto purunemine linna ja valla jaburalt kulgeval piiril on põhjustanud pika vaidluse

Paalalinnas jookseb Viljandi linna ja valla piir (pruun joon) äärmiselt ebaloogiliselt ning tekitab segadust, et kes hooldab tänavat, kes vastutab, kes ehitab. 3. jaanuaril jäi Andrus Moigi Volkswagen jääkonaruste tõttu paariks päevaks tee kõrvale ning nüüd on segadus, kumb omavalitsus peaks arve tasuma. Õnnetuskoht on märgitud punase märgiga.

Foto: Elmo Riig