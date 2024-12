LIIS MÄRTSON Kogukonna arhitekt

Liis Märtson on viiendat põlve mulk. Peaaegu kümme aastat siinsest elust eemal olles teadis ta, et kunagi hakkab ta kodukandi elu utsitama. "Mulle meeldib väga see, mida on öelnud Kalle Vellevoog, kes veab Eesti Vabariik 100 "Hea avaliku ruumi" programmi. Tema on öelnud, et linna süda on mootor linna arenguks. Lisaks sellele olen uskumusel, et kogukonna identiteeditunnetus on mootor ka piirkonna arenguks."