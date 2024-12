Alles mõne päeva eest on plahvatanud pommuudis: Mulgi puder kanti UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja. See tekitab aukartust ja kõlab nii, nagu võiksid nüüdsest seda rooga vaid valitud isikud siidkinnastes käsitseda. Pitsu talu pudrumeistrid ei lase end sellest teatest aga kuigivõrd häirida ja mullaseid mugulaid hoidvad käed ei värise. Kartulid on muidugi enda kasvatatud ja äsja keldrist toodud.