HANS VÄRE Valitsus, Viljandimaa ei ole liiga väike!

Regioone on meil püütud ju õigupoolest varemgi luua ja ametkondlikult on need juba pikka aega toiminud. Enamasti kuulub Viljandimaa ühte punti Lõuna-Eestiga, mille tõmbekeskus on Tartu. Seal on meie politseiprefektuur, kõrgema tasandi meditsiiniabi ja kultuuriakadeemia omanik. Ehkki oht, et Emajõe Ateena gravitatsioon liiga palju võimu enda külge tõmbab, on Viljandimaa omavalitsusi murelikuks teinud, on selles piirkonnas vähemalt midagi loomulikku ja loogilist.